Von der Trauminsel bis zum Museum: Paradiesische Hochzeiten in St. Pete/Clearwater

Während die meisten Hochzeiten in Deutschland im Sommer stattfinden und so zahlreiche Locations bereits ein Jahr im Voraus ausgebucht sind, ist in St. Pete und Clearwater in Florida das ganze Jahr über Hochzeitssaison.

Ganz ihrem Spitznamen "Sunshine City" entsprechend, hält die Stadt St. Pete seit mehr als 50 Jahren den Weltrekord der meisten Sonnentage ohne Unterbrechung: 768 Tage am Stück - eine perfekte Voraussetzung für den wohl schönsten Tag des Lebens.

Bereits der Name Honeymoon Island verrät, dass es sich bei diesem Naturschutzgebiet nahe Dunedin um einen perfekt geeigneten Hochzeitsspot handelt. Hier können sich Paare im Kreise ihrer Lieben direkt am puderweißen Strand mit Blick auf das türkisblaue Wasser des Golfs von Mexiko das Ja-Wort geben oder in einem auf Stelzen gebauten Pavillon den besonderen Tag zelebrieren. Auch hoteltechnisch hat St. Pete/Clearwater einiges zu bieten. So gibt es diverse, hochkarätige Hotels in der Region, die mitunter ein märchenhaftes Ambiente haben. Beliebt ist zum Beispiel das Don CeSar, im Hochzeitsjargon auch gerne "The Pink Palace" genannt. Im mediterran-maurischen Baustil erbaut, schwingt hier ganz viel Eleganz mit. Das Hotel offeriert auch besondere Hochzeitsaktivitäten wie die Kreation eines "Marry Me Cocktails", der die Geschichte des zukünftigen Ehepaares erzählt.

Eine romantische Atmosphäre liefert das Fenway Hotel in Dunedin, insbesondere wenn man beispielsweise von der Roof-Top-Bar aus zusehen kann, wie sich der Himmel über dem Meer während des Sonnenuntergangs langsam färbt. Momente wie diese vergisst man nicht. In Downtown St. Pete bietet sich das The Vinoy Renaissance Hotel als Hochzeitslocation an. Die Feierlichkeiten können zum Beispiel im prunkvollen Ballsaal stattfinden, oder im Außenbereich des Hotels mit Blick auf die Marina. Das Sandpearl Resort in Clearwater Beach eignet sich sowohl für Trauungen im kleinen Kreis, als auch für größere Feiern. Sehr pittoresk ist zum Beispiel der Außenbereich des Hotels mit Blick über den Strand und auf den Golf von Mexiko.

Wer es gerne tropisch mag, der kann sich in den Sunken Gardens inmitten der ältesten Tropenpflanzen der Region, im Schmetterlingsgarten oder im romantischen Eichenpavillon das Ja-Wort geben. Übrigens: Bereits seit 10 Jahren belegen St. Pete Beach und Clearwater Beach Plätze in den Top-10 der TripAdvisor Traveller's Choice Awards. In 2018 wurde Clearwater Beach sogar auf Platz 1 gewählt.

