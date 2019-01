Die bislang überzeugende Bilanzsaison dürfte den US-Börsen auch am Freitag zu Kursgewinnen verhelfen. Daran scheinen auch enttäuschende Zahlen von Intel nichts zu ändern. Der Future auf den S&P-500 steigt vorbörslich 0,8 Prozent. Von jenen Unternehmen aus dem S&P-500, die im Zuge der aktuellen Bilanzsaison ihre Zahlen vorgelegt haben, haben 75 Prozent die Erwartungen übertroffen.

Daher blenden Anleger negative Konjunktursignale aus: Nachdem China am Montag das schwächste Wirtschaftswachstum seit fast 30 Jahren gemeldet hat, zeugt der am Freitag veröffentlichte deutsche ifo-Index davon, dass sich das Geschäftsklima in Deutschland im Januar merklich eingetrübt hat.

"Wir haben ein langsameres Wachstum in China, einige Probleme in Europa und den Brexit in Großbritannien", zählt Peter Heilbron von Northern Trust Wealth Management die negativen Einflüsse auf. "Insgesamt ist das Umfeld aber immer noch recht gut. Das dürfte klar werden, wenn die Unternehmen nach und nach ihre Zahlen vorlegen." Das Wachstum sei immer noch solide, wenn auch nicht so kräftig wie erhofft, fügt er einschränkend hinzu.

An US-Konjunkturdaten stehen für Freitag die Neubauverkäufe aus dem Dezember auf der Agenda. Es ist aber nicht sicher, ob sie tatsächlich veröffentlicht werden, denn wegen des Shutdown und der damit verbundenen Stilllegung von Behörden wurde die Veröffentlichung vieler Wirtschaftsdaten in den vergangenen Wochen gestrichen.

Intel deutlich schwächer erwartet

Nachdem viele Technologieunternehmen in den vergangenen Tagen mit ihren Quartalsausweisen positiv überrascht haben, wartete Intel mit negativen Nachrichten auf. Der Chiphersteller hat mit dem Umsatz die Erwartungen verfehlt und für das laufende Jahr ein schwächeres Wachstum in Aussicht gestellt. Der Kurs fällt um über 6 Prozent.

Starbucks legen vorbörslich um 3,7 Prozent zu, nachdem die Kaffeehauskette mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen hat.

