Frankfurt am Main (ots) - Jede Arzneimittelfälschung, die Apotheken oder Kliniken erreicht, ist eine zu viel. Um sie abzufangen, werden Patienten künftig durch ein neues europaweites Sicherungssystem noch besser geschützt. securPharm e. V., die deutsche Organisation für die Echtheitsprüfung von Arzneimitteln, hat das deutsche System gemäß europäischer Fälschungsschutzrichtlinie entwickelt - und bringt es pünktlich zum 9. Februar 2019 an den Start. Hinter securPharm stehen die Partner des Arzneimittelvertriebs: die Verbände der pharmazeutischen Industrie, der Großhändler und der Apotheker.



Wir möchten Ihnen den neuen Schutz für verschreibungspflichtige Arzneimittel vorstellen und laden Sie deshalb herzlich zu unserer Pressekonferenz ein:



Podium: Martin Bergen, Geschäftsführer von securPharm e. V. Dr. Nobert Gerbsch, Integrationsmanager von securPharm e. V. Moderation: Nathalie Steinhauser, Pressesprecherin



Termin: Dienstag, 5. Februar 2019 Beginn: 10:00 Uhr Ort: Raum 4, Tagungszentrum, Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin



Bei Interesse melden Sie sich bitte bis Freitag, 1. Februar 2019 per Mail unter presse@securPharm.de an.



