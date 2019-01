Die Aktie der Commerzbank ist in den vergangenen Wochen deutlich stabiler geworden. Dennoch sind die Charttechniker weiterhin skeptisch. Die Aktie dürfte in den kommenden Tagen auf den Prüfstand kommen, so die Meinung von Spezialisten. Denn der Aufwärtstrend ist vor allem Gerüchte-getrieben, so die Auffassung. In den vergangenen vier Wochen war es um immerhin 18 % aufwärts gegangen. Zuvor jedoch hatte die Aktie deutlich verloren und befindet sich mit einem Minus von fast 50 % im langfristigen ... (Frank Holbaum)

