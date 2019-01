Die Aktie von Steinhoff hat am Donnerstag - endlich - aus Sicht der Chartanalysten einen deutlichen Aufschlag erzielt. Der Wert sei jetzt in der Lage, den schon eingeschlagenen Trend nach oben weiter fortzusetzen, heißt es bei den Spezialisten. Die Aktie konnte die Marke von 12 Cent wieder von unten nach oben durchkreuzen. Wenn es jetzt auch noch gelingt, 13 Cent zu überwinden, wäre der Trend fast vollkommen positiv, jedenfalls kurzfristig. Insofern dürften die Notierungen in den kommenden Wochen ... (Frank Holbaum)

