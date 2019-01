Die Initiative, die sich nach ihrer Gründung im Oktober 2018 die Bewältigung der F-Gas-Verordnung auf ihre Fahnen geschrieben hat, prangert in einem offenen Brief an, dass zu wenig Kontrollen und Maßnahmen durchgeführt werden, um das illegale Inverkehrbringen von Kältemitteln zu unterbinden.

Coolektiv gibt an, dass 2018 rund 22,5 Mio. Tonnen CO2- Äquivalente illegal in die EU eingeführt wurden - vor allem Produkte mit hohen Treibhauspotenzialen wie R-134a, R-404A und R-410A. "Bisher erfolgen viel zu wenig Kontrollen zur Verhinderung von illegalen Kältemittel-Importen in die Europäische Union", kritisiert Hans-Jürgen Kemler von der Westfalen Gruppe, Münster, und fordert die Unterstützung der Politik, um diese Einfuhren schnellstens zu stoppen. Dafür müssten die unzureichenden Kontrollen an den EU-Grenzen verschärft werden.

"Politisch gesehen beschädigt der Schmuggel die Glaubwürdigkeit aller Institutionen und Unternehmen, die bei der Umsetzung der F-Gas-Verordnung beteiligt sind", ergänzt Kemler. Nicht gesetzeskonforme ...

