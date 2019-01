BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Sonntag mit einer Wirtschaftsdelegation nach Japan reisen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. Die Reise dauert nach seinen Angaben bis zum Dienstag.

Am Montag werde die Kanzlerin in Tokio zunächst den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe zu einem bilateralen Gespräch treffen, in dessen Zentrum die bilateralen Beziehungen, regionale Entwicklungen in Asien sowie wirtschafts- und handelspolitische Themen stehen sollen. Geplant sei auch eine gemeinsame Begegnung mit japanischen und deutschen Unternehmensvertretern.

Am Dienstag wird Merkel den Angaben zufolge von Kaiser Akihito zu einem Gespräch empfangen. Darüber hinaus werde es weitere Termine insbesondere mit Fokus auf Wirtschaft und Wissenschaft geben, erklärte Seibert.

January 25, 2019 07:51 ET (12:51 GMT)

