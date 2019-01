Die Wirtschaft verliert an Fahrt, doch die Aktien steigen. 2019 könnte ein viel besseres Börsenjahr werden, als von den meisten Marktteilnehmern erwartet.

Es sieht ganz so aus, als hätten sich Mario Draghi und die Bundesregierung abgesprochen. Kaum weist der EZB-Chef darauf hin, dass die Wirtschaft nur noch zäh vorankommt, streicht auch die Bundesregierung ihre Wachstumsprognosen zusammen. Brexit in Europa, Shutdown in den USA, dazu das Auslaufen der Steuereffekte und die Folgen des Handelsstreits lassen weltweit nur noch marginale Wachstumsraten übrig. In Europa dürfte in vielen Ländern in diesem Jahr nur noch eine Eins vor dem Komma stehen. Der jüngste Rückgang des Ifo-Index schürt ebenfalls Pessimismus.

Doch genau solche Nachrichten sind es, die in ein Börsenszenario passen, das sich seit Jahresanfang schrittweise entwickelt und das seit 4. Januar zu einer Erholung im Dax geführt hat. Und es gibt mehrere Gründe, warum die Erholung weitergehen dürfte.

Erster Grund: Gedrückte Konjunkturaussichten halten die Zinsen am Boden

Die Angst vor der Zinswende ist seit Jahren das Mantra der Pessimisten. In der Tat fand die Zinswende an den Kapitalmärkten auch statt - in Amerika. Im Fahrwasser der Fed-Zinserhöhungen sind die Renditen für zehnjährige US-Bonds binnen zwei Jahren von 1,4 Prozent auf 3,3 Prozent gestiegen. Doch seit einigen Wochen hat der Wind gedreht. Gerade weil die US-Wirtschaft, deren Wachstum lange als robust galt, nun an Fahrt verliert und die Fed auch unter ihrem neuen Chef Jerome Powell dazulernt, dürfte das Thema weiterer Zinserhöhungen erst einmal vom Tisch sein. Mehr noch: Nach acht Erhöhungen der US-Notenbank besteht Spielraum, notfalls die Zinsen sogar wieder zu senken. Natürlich wäre es für die Börsen nicht gut, wenn die Konjunktur in den großen Industrieländern schwer abkippt. Doch selbst nach den nun deutlich herabgesetzten Prognosen sieht es so aus, als ob 2019 zumindest ein kleines Wachstum bleibt. Und für 2020 sind die Aussichten sogar etwas heller.

Zweiter Grund: Die chinesische Wirtschaft ist besser als ihr Ruf

Entscheidend für die Weltkonjunktur wird die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft sein. Und da herrscht unter westlichen Beobachtern seit jeher eine ausgesprochene Skepsis. Doch der große Boom in China läuft nun schon länger als zwei Jahrzehnte. Er hat einen anderen Charakter als die mittelfristigen Schwankungen, die europäische Wirtschaften in den vergangenen Jahrzehnten ...

