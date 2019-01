Paris (www.aktiencheck.de) - Eine zuversichtliche Prognose klingt irgendwie anders. Probleme in der Automobilindustrie, die nicht enden wollende Hängepartie rund um den Brexit und die Haushaltsschieflage in Italien sind einige Entwicklungen, die den Internationalen Währungsfonds (IWF) dazu bewogen haben, die Wachstumsprognose für Deutschland erneut zu senken - und zwar kräftig, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". ...

