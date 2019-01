Ungünstige Währungskurse haben den US-Zahnpasta- und Seifenkonzern Colgate-Palmolive im vierten Quartal gebremst. Jetzt will Konzernchef Ian Cook in die Marken und neue Produkte investieren. Für 2019 rechnet er deshalb mit einem Gewinnrückgang, wie der Konzern am Freitag in New York mitteilte. Der Gewinn je Aktie dürfte um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sinken. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an. Im vorbörslichen Handel verlor die Aktie mehr als 2 Prozent an Wert.

Für 2019 rechnet Cook mit einem organischen Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent, da der Konzern mehr Investitionen in seine Marken, höhere Preise und stärkere Innovationen plant. Außerdem will er seine Produktpalette erweitern. Marken wie die Zahnpflegeprodukte von Elmex und Meridol will er in weiteren Märkten etablieren und den Onlinehandel ausbauen.

Im vierten Quartal drückten bei Colgate-Palmolive gestiegene Material- und Verpackungskosten auf den Gewinn. Bereinigt um Kosten aus dem laufenden Sparprogramm sowie Belastungen im Zuge der US-Steuerreform sank der Nettogewinn um 3 Prozent auf 638 Millionen Dollar. Analysten hatten dies in etwa erwartet. Der Umsatz ging im Jahresvergleich vor allem wegen ungünstiger Wechselkurse um 2 Prozent auf 3,8 Milliarden Dollar zurück.

Im Gesamtjahr stieg der Nettogewinn samt aller Sonderposten um knapp ein Fünftel auf 2,4 Milliarden Dollar. Ein Jahr zuvor hatten Kosten des Sparprogramms das Ergebnis belastet./elm/stw/jha/

ISIN US1941621039

AXC0175 2019-01-25/14:32