Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer zeigt sich auf der Jahrestagung Immobilienfonds 2019 des Immobilien-Bewerterverbands BIIS in Frankfurt optimistisch, was die Konjunktur in Deutschland in den kommenden Jahren betrifft. Für die Immobilienbranche ist er weniger zuversichtlich. Von Bernhard Bomke

Den vollständigen Artikel lesen ...