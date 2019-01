Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hypoport auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Finanzdienstleister glänze mit einem attraktiven Wachstum, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit seinen Angeboten im Bereich Immobilienfinanzierung sei das Unternehmen in Deutschland dominant - einem Markt, in dem wohl nur Platz für einen Gewinner sei. Die Aktie zählt er im deutschsprachigen Raum zu den "Top Picks" für den Jahresbeginn./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2019 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0071 2019-01-25/14:57

ISIN: DE0005493365