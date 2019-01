Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das FOMC der FED tagt in der Berichtswoche, große Neuigkeiten sind aber nicht zu erwarten, so die Analysten der Helaba.Zwar trete Chairman Powell erstmals nach einer Sitzung vor die Presse, ohne dass neue Projektionen der Sitzungsteilnehmer vorzustellen wären. Mit dem neuen Jahr gehe die FED dazu über, nach jeder der acht jährlichen FOMC-Sitzungen eine Pressekonferenz abzuhalten. Bedingt durch die aktuell höhere Unsicherheit - eingeschränkte Informationen zum Zustand der US-Wirtschaft und Unklarheit über das Ausmaß, in dem der Regierungsstillstand die wirtschaftliche Aktivität belaste - werde das FOMC diesmal wohl keine klaren Signale über die Geldpolitik im weiteren Jahresverlauf senden. Da sich die Verschärfung der monetären Bedingungen zuletzt nicht mehr fortgesetzt habe, bestehe derzeit kein Anlass, die Markterwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen zu dämpfen. Im Gegenteil, die Anleger schienen mehrheitlich eher über das Ziel hinausgeschossen zu sein und würden nun der FED im Jahr 2019 kaum noch eine Anhebung des Leitzinses zutrauen. (25.01.2019/alc/a/a) ...

