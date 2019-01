ROUNDUP 2: Neue VW-Sparte Komponente bündelt Aufgaben rund um E-Auto-Batterien

SALZGITTER - Volkswagen bündelt auf dem Weg in die E-Mobilität die Entwicklung und Produktion von Batterien bis hin zum Recycling in der neuen Konzernsparte Komponente. Das Segment mit weltweit 61 Zulieferwerken und rund 80 000 Beschäftigten übernehme die Verantwortung für die Batterie "vom Kompetenzaufbau für die Batterie bis zum Recycling", sagte Stefan Sommer, Konzernvorstand Komponente und Beschaffung, am Freitag in Salzgitter. Komponentenchef Thomas Schmall kündigte zudem weiteren Stellenabbau an, betriebsbedingte Kündigungen solle es aber nicht geben.

ROUNDUP 2/Gerry Weber in der Krise: Modekonzern stellt Insolvenzantrag

HAMM - Die Filialen des Modeherstellers Gerry Weber und seiner Tochterfirmen wie Hallhuber oder Samoon gehören zum festen Inventar in deutschen Innenstädten. Doch jetzt scheint die Zukunft des Modeimperiums aus der westfälischen Provinz in ernster Gefahr. Am Freitag stellte die Muttergesellschaft Gerry Weber International mit rund 580 Mitarbeitern beim Amtsgericht Bielefeld Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Ziel sei es, das Unternehmen zu sanieren.

ROUNDUP: Kohlekommission tagt - Schüler demonstrieren für Klimaschutz

BERLIN - Begleitet von Klimaschutz-Protesten suchen Industrie, Gewerkschaften, Politik und Klimaschützer nach einem Kompromiss für den Kohleausstieg. Am Freitagmorgen kam die 28-köpfige Kohlekommission in Berlin zu ihrer vielleicht entscheidenden Sitzung zusammen. Teilnehmer rechneten mit schwierigen Verhandlungen bis in die Nacht hinein, auch eine Vertagung galt als möglich. Am Mittag sammelten sich Tausende Schüler und Studenten vor dem Wirtschaftsministerium, um lautstark für einen schnellen Kohleausstieg und mehr Klimaschutz zu demonstrieren - einige trugen ihr Anliegen auch direkt der Kommission vor.

ROUNDUP: Netzbetreiber treiben Mobilfunk-Ausbau voran - LTE-Abdeckung steigt

DÜSSELDORF - Beim Mobilfunk-Netzausbau ziehen Deutschlands große Telekommunikationskonzerne das Tempo an. Vodafone kündigte am Freitag in Düsseldorf an, 2019 insgesamt 2800 neue LTE-Stationen in Betrieb zu nehmen. Dadurch würden Funklöcher geschlossen in einer Fläche von insgesamt 22 000 Quadratkilometern. Im Vorjahr waren es nur 1550 gewesen. Auch die Deutsche Telekom verstärkt ihre Ausbauarbeiten - sie plant mit 2000 neuen Mobilfunkstandorten in diesem Jahr, 2018 waren es 1300. Vor allem an Bahnstrecken und Autobahnen soll das Netz verbessert werden.

Colgate-Palmolive rechnet 2019 wegen Investitionen mit weniger Gewinn

NEW YORK - Ungünstige Währungskurse haben den US-Zahnpasta- und Seifenkonzern Colgate-Palmolive im vierten Quartal gebremst. Jetzt will Konzernchef Ian Cook in die Marken und neue Produkte investieren. Für 2019 rechnet er deshalb mit einem Gewinnrückgang, wie der Konzern am Freitag in New York mitteilte. Der Gewinn je Aktie dürfte um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sinken. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten nicht gut an. Im vorbörslichen Handel verlor die Aktie mehr als 2 Prozent an Wert.

ROUNDUP: Ericsson mit Jahresverlust trotz starkem Umsatz - Aktie legt zu

STOCKHOLM - Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson ist im vierten Quartal wegen hoher Umbaukosten wieder in die roten Zahlen gerutscht. Auch für das Gesamtjahr stand damit erneut ein Verlust zu Buche. Allerdings stiegen die Erlöse im Schlussquartal um zehn Prozent auf 63,8 Milliarden Kronen, wie der Nokia-Rivale am Freitag in Stockholm mitteilte. Damit übertraf Ericsson die Erwartungen der Analysten. An der Börse wurde dies positiv aufgenommen. Der Aktienkurs zog um rund vier Prozent an.

ROUNDUP: Vodafone nach Weihnachtsquartal auf Kurs - 5G-Auktion im Blick

LONDON - Der britische Vodafone -Konzern sieht sich nach einem überraschend guten Weihnachtsquartal auf Kurs. Im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März soll der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebitda) wie geplant um drei Prozent wachsen, teilte der Telekomriese am Freitag in London mit. Für den kommenden Mobilfunkstandard 5G will Vodafone nun seine Kooperation mit seinem Rivalen Telefonica (O2) in Großbritannien ausbauen. Zugleich prüft die Gesellschaft, wie sie ihre Mobilfunkmasten in dem Land zu Geld machen kann.

ROUNDUP: Rohstoffkosten drücken auf Gewinn des Symrise-Konkurrenten Givaudan

VERNIER - Der weltgrößte Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan ist im Geschäftsjahr 2018 abermals kräftig gewachsen. Höhere Rohstoffkosten und Wechselkursverluste drückten aber auf die Profitabilität und sorgten für einen Gewinnrückgang bei dem Symrise-Konkurrenten.

Kaufhof-Sanierung wird 2600 Jobs kosten

ESSEN/KÖLN - Bei der kriselnden Kaufhauskette Kaufhof sollen im Zuge der Fusion mit dem Rivalen Karstadt rund 2600 Stellen abgebaut werden. Das kündigte Karstadt am Freitag in Essen an.

Weitere Meldungen

-ROUNDUP: China, iPhone und Cloud-Abkühlung bremsen Intel

-Starbucks mit deutlichen Geschäftszuwächsen

-DIHK: Kosten von bis zu 170 Milliarden Euro bei schnellem Kohle-Aus

-Baubranche macht bestes Neugeschäft im November seit 25 Jahren

-DAVOS: Investor Soros warnt vor neuen Technologien und China

-DAVOS/Studie: Jährlich werden 50 Millionen Tonnen E-Müll weggeworfen

-DAVOS: BASF-Chef Brudermüller sieht weiter gute Chancen mit Elektrobatterien

-Nato-Partner der USA wollen Verteidigungsausgaben weiter steigern

-NordLB: Interessierte Investoren erbaten Aufschub für ihre Angebote

-Klöckner will mögliche neue Nährwert-Logos gründlich prüfen

-Kohle-Länder fordern belastbare Zusagen des Bundes für Strukturwandel

-BDI: Für mehr Klimaschutz im Verkehr gigantische Investitionen nötig

-Energiekonzern EnBW will Geld mit Schutz von Infrastruktur verdienen

-Beim Startgewicht geschummelt - Ryanair muss endgültig nachzahlen

-Umfragen: Mehrheit will raschen Kohlausstieg

-Vattenfall-Chef: Kohle-Ausstiegsplan wichtig für Investoren

-Deutlich mehr Passagiere nutzen deutsche Flughäfen

-Suchmaschine Bing in China wieder zugänglich - Ärger mit Zensur?

-Maschinenbauer KraussMaffei verlässt München

-ROUNDUP: 'Emma' bringt Märklin auf Spur - Simba Dickie mit Umsatzrückgang

-IG Metall gegen 'Billiglöhne' bei Audi in Györ

-Kreise: LafargeHolcim erwägt Verkauf des Philippinen-Geschäfts

-Verkehrsgerichtstag: Technik soll Zahl tödlicher Lkw-Unfälle senken

-ROUNDUP: Chancen für erste Musterklage vor Gericht schwinden-Umbau bei SMA soll 40 Millionen pro Jahr sparen

-Scharfe Kritik an Altmaier - 'kein Konzept für Energiewende'

-Japan will Manga-Piraterie unter Strafe stellen

-ROUNDUP: Brillenhersteller und Optiker erwarten steigende Nachfrage

-HPI: Nach schwerem Daten-Leak Ansturm auf Passwort-Checker

-EU-Staaten wollen einheitlichen Schutz für Whistleblower

-ROUNDUP/Ex-Flughafenchef Mühlenfeld: Tegel muss in Betrieb bleiben

-Verkehrsgerichtstag plädiert für Überprüfung der Diesel-Grenzwerte

-DAVOS/Immobilienexperte: Frankfurt darf sich nicht allein auf Brexit verlassen

-Deutschland bei Solarleistung weltweit auf Rang vier

-Kassen sollen besonders betroffenen Frauen Fettabsaugen bezahlen°

