=== M O N T A G, 28. Januar 2019 08:35 DE/Cancom SE, Jahresergebnis, München *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember 10:15 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Unternehmensteuerkongress, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel 15:30 GB/Parlament debattiert über Brexit, London *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS - Börsenfeiertag Australien D I E N S T A G, 29. Januar 2019 *** 07:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 PK), Walldorf *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, Ergebnis 1Q (08:00 Telefonkonferenz), Erlangen *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen *** 07:00 NL/Philips NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven 07:10 DE/Hellofresh SE, Jahresumsatz, Berlin *** 07:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 1Q (09:00 Telefonkonferenz), Zamudio 08:00 DE/secunet Security Networks AG, Jahresergebnis, Essen *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar 10:00 DE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Jahres-PK, Berlin 10:00 DE/Bundesverband Windenergie und VDMA, Ausbauzahlen Windkraft an Land, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 13:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex November *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar *** 18:00 FR/LVMH, Jahresergebnis, Paris 19:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Neujahrsempfang des Bundes der Steuerzahler, Berlin *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** 22:30 US/AMD Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino *** - GB/Parlament entscheidet über Brexit-"Plan B", London M I T T W O C H, 30. Januar 2019 *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q, Madrid *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 1Q (07:30 PK; 10:00 HV), München *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, Basel 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, Göteborg 07:30 DE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Quickborn *** 07:30 FR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 07:40 NL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den Haag *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Februar *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember 08:40 DE/SHW AG, Jahresergebnis, Aalen *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Dezember *** 09:00 AT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Januar *** 10:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis, Gerlingen-Schillerhöhe *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Gewerkschaftstag der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft, Berlin *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 12:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, PK zum Jahreswirtschaftsbericht, Berlin 12:00 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q, Hangzhou *** 12:50 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, Dallas 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak Brook *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Januar *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 18:30 DE/VDA, Neujahrsempfang und Verabschiedung von Geschäftsführer Bräunig, Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington *** 22:01 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q, San Diego *** 22:02 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, Redmond *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park *** 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 4Q, Deerfield *** 22:10 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q, Foster City 22:15 US/Blue Apron Holdings Inc, Ergebnis 4Q, New York 22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q, Palo Alto *** - DE/Stellenindex BA-X Januar *** - DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und Deutsche-Bahn-Chef Lutz, weiteres Treffen zur Krise bei der Bahn, Berlin - US/Chinas Vizepremier Liu He zu Handelsgesprächen in den USA (bis 31.1.), Washington D O N N E R S T A G, 31. Januar 2019 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 00:40 KR/Samsung Electronics Co Ltd, Ergebnis 4Q, Seoul *** 00:50 JP/Industrieproduktion Dezember 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 22./23. Januar *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Januar *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 4Q, Darmstadt *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, Basel *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 4Q, Espoo *** 07:15 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis, München *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und Gesamtjahr 2018 *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Ergebnis 4Q, Stockholm *** 08:00 GB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, London *** 08:00 GB/Diageo plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 NL/Unilever NV, Jahresergebnis, Rotterdam *** 08:00 NL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den Haag 08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, Kyoto 08:00 KR/LG Electronics Inc, Jahresergebnis, Seoul *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 09:00 ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK, Berlin *** 11:00 IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 12:00 US/Dowdupont Inc, Ergebnis 4Q, Midland 12:10 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q, Amsterdam *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta 13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Länderchefs, Berlin *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar *** 17:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, Rede bei der IHK Rhein-Neckar, Mannheim *** 22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle F R E I T A G, 1. Februar 2019 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Januar *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis, Frankfurt *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate, Tokio 07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven *** 07:15 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (08:00 Analystenkonferenz; 10:00 PK), Frankfurt *** 07:15 ES/BBVA, Ergebnis 4Q, Bilbao *** 07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q, Bagsvaerd *** 08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2018, Baar 08:00 FI/Fortum Oyj, Jahresergebnis (10:00 PK), Espoo *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV, Bochum *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Januar 11:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) *** 12:45 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 4Q, Whitehouse Station 13:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit armenischem Ministerpräsidenten Paschinjan, Berlin *** 14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving *** 14:30 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San Ramon *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Januar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Januar (2. Umfrage) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar *** 16:00 US/Bauausgaben Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) - DE/Bundesfinanzminister Scholz, Treffen mit Länderfinanzministern zur Grundsteuerreform, Berlin *** - US/Kfz-Absatz Januar - EU/Ratingüberprüfungen für Albanien (S&P), Finnland (Fitch und Moody's), Irland (DBRS), Malta (Fitch), Moldawien (Moody's), Tschechien (Fitch) S O N N T A G, 3. Februar 2019 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Januar - JP/Bundeskanzlerin Merkel, Japan-Reise (bis 5.2.) ===

