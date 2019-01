IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid veröffentlicht einen Rückblick auf das Jahr 2018 und einen Ausblick auf das Jahr 2019

25. Januar 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V: NSP)(OTCQB: NSPDF)(FRANKFURT:50N) freut sich, einen Rückblick auf das Jahr 2018 zu veröffentlichen, in dem eine Reihe wichtiger Meilensteine umgesetzt werden konnten, welche den Grundstein für das weitere Wachstum im Jahr 2019 und in den Folgejahren gelegt haben.

Rückblick 2018

Verstärkung des Führungsteams

Nachdem Naturally Splendid im Jahr 2018 den Schwerpunkt auf das Unternehmenswachstum legte, wurde die Unternehmensführung mit Kapitalmarktspezialisten und erfahrenen Führungskräften verstärkt, die als CEO und CFO ins Boot geholt wurden. Herr Douglas L. Mason wurde zum CEO ernannt und mit der Firmenführung und der Entwicklung einer Unternehmensstrategie betraut. Herr Sead Hamzagic wurde zum CFO bestellt und zeichnet für die Umsetzung von Verwaltungs- und Steuerungsprozessen im Hinblick auf sämtliche Aktivitäten des Finanz- und Rechnungswesens verantwortlich. Beide Personen stärken das Team mit ihrem Know-how und ihren Führungskompetenzen.

Zusätzlich zur Stärkung des Führungsteams hat Naturally Splendid auch andere wichtige Persönlichkeiten eingeladen, die ihr Know-how in den Beirat einbringen und das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Ziele unterstützen.

Zu unseren Beratern zählen folgende Personen:

Herr Kevin Flanagan zeichnet mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in vielen Bereichen der Lebensmittelbranche als Lead Food Scientist verantwortlich; er unterstützt das Produktentwicklungsteam und ist für die Optimierung der Anlagenlogistik zuständig.

Herr Scott Walker ist mit den regulatorischen Belangen der medizinischen Marihuana- und Hanfbranche bestens vertraut und unterstützt das Team mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in den Bereichen Unternehmensgründung, Unternehmensführung, Regierungsbeziehungen und Geschäftsentwicklung.

Dr. Lorne Swetlikoff, ein führender Experte in der naturheilkundlichen Medizin mit 23 Jahren Berufspraxis, verfügt über umfangreiche Kenntnisse in der ganzheitlichen Patientenversorgung und naturheilkundlichen Medizin und hat eine Schlüsselrolle in der Entwicklung der Produktlinie NATERA FX übernommen.

Dr. Amin Janmohamed forscht, entwickelt klinische Programme und formuliert Arzneimittel für schwerwiegende psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide (Abhängigkeitssyndrom). Derzeit ist er als Forscher am CHEOS (Centre for Health Evaluation and Outcome Sciences) - einem Teilbereich des Providence Research Institute/der medizinischen Fakultät der UBC - tätig und als qualifizierter Sachverständiger für die Beantragung einer Verarbeitungslizenz für das Unternehmen verantwortlich.

Dr. Love absolvierte eine Ausbildung zum Chiropraktiker (Doktoratsstudium) und hat auch einen Masterabschluss in Ernährungswissenschaften und funktioneller Medizin. Zu seinen Kunden zählen Olympia-Athleten, professionelle Athleten der NHL, CFL und NFL sowie professionelle Golfspieler der PGA und European Tour zusammen mit Golfern anderer Profi-Golftouren (Web.com, Australian, Asian, Japanese und Canadian Tour).

Dr. Love wird seine Fachkenntnisse in der Sporttherapie nutzen, um eine umfassende Produktlinie mit Sportbezug für Ärzte und Heilpraktiker zu entwickeln.

Herr Bob Mehr, President und Gründer von Pure Integrative Pharmacy, wird sich vor allem auf die Markteinführung von NATERA FX in naturheilkundlichen Gesundheitseinrichtungen, Praxen für funktionelle Medizin und Apotheken in Kanada konzentrieren.

Wachstum des Kerngeschäfts

Im Jahr 2018 wurde schon frühzeitig das Augenmerk auf ein Rebranding der Tochtergesellschaft Prosnack Natural Foods Inc. zu The Bar Makers gelegt. Damit wurde Prosnack zu einem Hersteller von Lifestyle-Gesundheitsriegeln, der Kunden mit Interesse an zeitgemäßen Proteinriegeln und Snacks mit seinen F&E-Aktivitäten, Auftragsverpackungen, Markenberatung und bedarfsgerechten Rezepturen unterstützt. Im Jahr 2018 investierte das Unternehmen größere Summen in den Erwerb weiterer Produktionsanlagen, in die Aufrüstung der Anlage im Hinblick auf eine SQF 2-Zertifizierung sowie in die Errichtung eines F&E-Testlabors. Daneben wurden auch die Produktionskapazitäten für The Bar Makers erweitert. Aufgrund dieser Initiativen sind die Marke Elevate Me (gehört zu 100 % Naturally Splendid) sowie Eigenmarken von Kunden in mehr als 3.000 Verkaufsläden erhältlich. Während des Jahres unterzeichnete Naturally Splendid mit verschiedenen nationalen Kunden Vereinbarungen, welche die Herstellung von Eigenmarken (Riegel und Snacks) für große Lebensmittelketten und Lebensmittellieferanten in Kanada regeln. Darüber hinaus hat Naturally Splendid über einen nationalen Nahrungsmitteldienstleister mit der Herstellung und Auslieferung von Prosnack-Produkten in den USA und Kanada begonnen. Das Unternehmen rechnet damit, dass hier das ganze Jahr über laufend Aufträge erteilt werden bzw. das Auftragsvolumen vergrößert werden kann.

Naturally Splendid hat im Rahmen seiner Zielvorgaben, sich als vertikal integriertes, Unternehmen für Verbraucherartikel auf Basis von Industriehanf zu etablieren, im zweiten Quartal 2018 die Firma Absorbent Concepts Inc. übernommen - ein wissenschaftlich orientiertes Unternehmen, das auf die Verarbeitung von Bio-Industriehanf spezialisiert ist. Die Einrichtung wurde in Naturally Splendid Hemp Processors Inc. (NHSP) umbenannt und ist Nordamerikas einziger Betrieb, der 100 %-igen Bio-Hanf verarbeitet. Mit dieser Übernahme wird es möglich, mit den bestehenden Industriehanfprodukten des Unternehmens höhere Margen in der Wertschöpfungskette zu erzielen.

Auch das Know-how, das durch den Erwerb von NSHP auf Naturally Splendid übergegangen ist, stärkt dessen Position im Antragsverfahren zur Erteilung einer Verarbeitungslizenz. Neben der Entwicklung einer Cannabinoidextraktionsstrategie im Rahmen einer Verarbeitungslizenz bemühte sich das Unternehmen darum Drittproduzenten zu finden, die über modernste Anlagen zur Herstellung seines markenrechtlich geschützten Hanfölprodukts HempOmega und Hanfproteinisolats verfügen. Nachdem das Unternehmen erfolgreich Drittproduzenten beauftragen konnte, war eine Beteiligung an der Firma POS BPC Manufacturing Corp. nicht mehr erforderlich. Naturally Splendid trennte sich daher von seiner Mehrheitsbeteiligung (51 %) und erzielte so einen Gewinn in Höhe von 2 Mio. CAD. Diese Mittel flossen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten im Betrieb Pitt Meadows.

Naturally Splendid ist Marktführer für Produkte aus Hanf und stellt viele Handelsprodukte unter den Markennamen NATERA, Elevate Me, CHII und Pawsitive FX her. Im Jahr 2018 war Naturally Splendid das erste Unternehmen der Branche, das mit seiner Produktlinie NATERA FX therapeutische Gesundheitsprodukte auf Hanfbasis für Ärzte und Heilpraktiker auf den Markt brachte. Die Produktlinie NATERA FX umfasst derzeit 10 professionell formulierte Artikel, die über ein landesweites Netzwerk an Vertriebspartnern und über eine Webseite für den Online-Handel (www.naterafx.com) direkt unter Ärzten und Apotheken vermarktet werden. Im Falle einer regulatorischen Freigabe will Naturally Splendid in seinen künftigen Rezepturen auch Cannabidiol (CBD) und andere Cannabinoide verarbeiten.

Naturally Splendid erzielte außerdem große Fortschritte bei der Vermarktung der Technologie seines Produktes HempOmega, einem löslichen Pulver, das aus mikroverkapseltem Hanfsamenöl hergestellt wird und den Körper mit essentiellen Omega 3- und Omega 6-Fettsäuren versorgt. Im Jahr 2018 unterzeichnete das Unternehmen mit der Firma Crop Infrastructure Inc. eine unverbindliche Absichtserklärung (LOI), um HempOmega in deren CannaDrink einzubinden. Es handelt sich dabei um eine Produktlinie von funktionellen Getränken. Im Rahmen einer exklusiven Vertriebsvereinbarung begann die Firma Sipp Industries Inc., das lösliche Pulver seinem Hanfbier, dem Major Hemp Brown Ale, zuzusetzen. Dieses Hanfbier ist derzeit in Colorado und Illinois erhältlich und soll in weiterer Folge auch in Indiana, Kalifornien und Texas auf den Markt kommen.

In der zweiten Jahreshälfte 2018 sicherte sich das Unternehmen über einen kanadischen Vertriebspartner den landesweiten Vertrieb seiner Produktlinie Pawsitive FX (natürliche Pflegeprodukte und Nahrungsmittel für Haustiere). Die Marke PawsitiveFX auf Hanfbasis besteht aus Produkten für die topische Anwendung sowie Ernährungsprodukten. Naturally Splendid entwickelt in Zusammenarbeit mit Herstellern von Produkten für Haustiere weitere Präparate für die topische Anwendung sowie Esswaren, in denen ein Mix aus Hanföl und Hanfprotein enthalten ist. Außerdem bemüht sich das Unternehmen in enger Kooperation mit diesen Herstellern, sein Produkt HempOmega in zahlreiche Rezepturen einzubringen.

Ausblick 2019

Verarbeitungslizenz

Nachdem das Unternehmen die enormen Marktchancen erkannte, bemühte es sich um eine Verarbeitungslizenz nach dem Cannabisgesetz (Cannabis Act). Sobald eine entsprechende Verarbeitungslizenz gewährt wird, ist das Unternehmen in der Lage, zahlreiche CBD- und THC-haltige Produkte zu extrahieren und neue Geschäftschancen zu sondieren. Im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit der Firma Wahupta Ventures Inc. (Wahupta) hat sich Wahupta verpflichtet, 1.500.000 Dollar (Gesamtinvestition 2.000.000 Dollar) in den Ausbau einer Extraktionsanlage unmittelbar neben dem Bürogebäude von Naturally Splendid in Pitt Meadows (British Columbia) zu investieren. Wahupta verfügt über umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Cannabinoidextraktion. Naturally Splendid wird gemeinsam mit diesem führenden Hersteller von Extraktionsanlagen kostengünstige Extraktionssysteme mit hohen Durchsatzkapazitäten entwickeln. Außerdem hat Wahupta enorme Mengen an Biomasse für Extraktionszwecke angekauft.

Markenentwicklung/-pflege und Umsatzwachstum

Naturally Splendid entwickelt eine solide Basis mit geistigen Eigentumswerten und geschützten Produkten wie HempOmega und Hanfproteinisolat sowie Verarbeitungskapazitäten, Verpackungen und Vertriebskanäle. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese einzigartige Kombination Naturally Splendid als Hersteller von differenzierten Produkten positioniert und dadurch von den meisten anderen Hanfproduzenten unterscheidet. Das Unternehmen betont, dass sich umfangreiche strategische Vorteile für eine Gewinnmaximierung ergeben, wenn die Einnahmen aus den Markenprodukten des Unternehmens mit den hohen Einnahmen aus dem Geschäft mit Auftragsfertigungskunden kombiniert bzw. ergänzt werden.

Neue Produkte

Im Jahr 2019 plant Naturally Splendid, eine Reihe toller neuer Gesundheits- und Wellness-Produkte für Körper und Seele auf den Markt zu bringen. Unsere Produktlinie NATERA Sport beinhaltet Hanfölprotein und Emulsionen auf pflanzlicher Basis, die speziell für einen gesunden und aktiven Lebensstil formuliert wurden. Dazu zählen Getränke, Snacks, Riegel und Lifestyle-Produkte, zusätzliche Produkte für Haustiere, wie z.B. ein Nahrungsergänzungsmittel zur Kräftigung von Pferden, Müslis ohne Getreide für geistige Fitness und eine umfangreiche Anti-Aging-Produktlinie für Herren und Damen. Dank innovativer Extraktionstechnologien werden hochwertige Produkte für mehr Lebensqualität hergestellt.

Die Vermarktungschancen für Hanfprodukte auf internationaler Ebene werden immer mehr. Naturally Splendid war bisher schon auf internationaler Ebene erfolgreich und hat die Absicht, neue Geschäftschancen zu nutzen und in eine Vielzahl von Rechtsstaaten der Welt zu expandieren, sofern dies aus behördlicher Sicht möglich ist. Mit dem Unternehmensmix aus geistigem Eigentum, Handelsprodukten, Produktionskapazitäten und Vertrieb sollte einer Geschäftserweiterung im Jahr 2019 nichts im Wege stehen.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen - unter anderem für den Antrag auf Gewährung einer standardmäßigen Verarbeitungslizenz - die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

