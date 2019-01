Berlin (ots) -



- Zahl des Tages - Tages-Themen der Grünen Woche - Fast eine Dienstreise für die 300.000. Besucherin - Giffey: Grüne Woche gehört zum Berliner Jahresanfang - Lebensmittelbranche ehrt Preisträger auf der Grünen Woche - Lebensministerium: Rebenforschung zum Anfassen - Partnerland Finnland: Craft Beer - ErlebnisBauernhof: Vom Korn zum Brot des Jahres 2019 - HIPPOLOGICA gibt tiefe Einblicke in die Welt der Pferdeflüsterer - Farbenzwerge, Blaue Wiener und Löwenköpfchen in der Heimtierhalle - Blumenhalle: ZVG fördert Biodiversität und Nachhaltigkeit im Gartenbau - Kuriose und seltene Weine geben Vorgeschmack auf WEINmesse Berlin - "Mister"-Wahl in Berlin, Teil I - Beste Robust Ponys auf der IGW gekürt - Mister Wahl Teil II - Gesamtsieger "Morgensterns Dalai" brilliert - Deutscher Brauer-Bund: Flaschenwände und rund 6.000 Kronkorken - Aus aller Welt - EU Kommission informiert über gesunde Ernährung - Rumänien: Die Mädchentraube überlebte den Stalinismus - Premiere für Bio-Tee aus Nepal - Qatar: Trinkwasser aus dem Arabischen Golf - Goji-Beeren-Chutney, Ziegenmilch-Joghurt und mehr aus Griechenland - Aus deutschen Regionen - Berliner Start-up: share steht für sozialen Konsum - Baden-Württemberg: "Grober Schnitzer" - vegane Apfelschorle von Dietz - Mecklenburg-Vorpommern: 1000-jährige Eichen stehen Pate für Baumkuchen - Niedersachsen: Regionale Süßkartoffeln und Apfel-Curry-Soße - Vorschau Veranstaltungen am Samstag, 26. Januar - Pressetermine am Samstag, 26. Januar



