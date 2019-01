=== S O N N T A G, 27. Januar 2019 10:00 DE/FDP, Europaparteitag, Berlin M O N T A G, 28. Januar 2019 08:35 DE/Cancom SE, Jahresergebnis, München *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,7% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,7% gg Vj 10:15 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Unternehmensteuerkongress, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 13:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Dezember *** 15:00 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsrede bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 17:00 Anhörung von Draghi in seiner Funktion als ESRB-Chef, Brüssel 15:30 GB/Parlament debattiert über Brexit, London *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel erhält den Fulbright Prize for International Understanding, Berlin 18:30 DE/EU-Haushaltskommissar Oettinger, Europa-Rede zum Thema "Demokratie im Stresstest: Die Europäische Union vor der Europawahl", Berlin - Börsenfeiertag Australien ===

