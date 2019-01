Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Telefonica anlässlich eines Anteilsverkaufs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,80 Euro belassen. Der Verkauf der Geschäfte in Guatemala und El Salvador für 570 Millionen Euro dürfte sich nur unwesentlich auf die Finanzzahlen des spanischen Telekomkonzerns auswirken, schrieb Analyst Joshua Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es handele sich aber um einen Schritt hin zur Vereinfachung des Portfolios./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 07:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0077 2019-01-25/15:39

ISIN: ES0178430E18