Wien (pta022/25.01.2019/15:10) - Die Erste Group erwartet für 2018 einen Nettogewinn von ca. EUR 1,8 Mrd. Die Entwicklung war hauptsächlich von folgenden Faktoren getrieben:



* Einen Anstieg im Betriebsergebnis auf ca. EUR 2,73 Mrd im Gesamtjahr 2018 * Auflösungen von Risikovorsorgen im Ausmaß von ca. EUR 59 Mio im Gesamtjahr 2018 * Einer Steuerquote von unter 15% im Gesamtjahr 2018, nachdem Verlustvorträge werthaltig wurden und dadurch latente Steueransprüche gebucht werden konnten



Basierend auf der positiven Entwicklung wird der Vorstand der Erste Group der Hauptversammlung empfehlen eine Dividende von EUR 1,4 pro Aktie auszuschütten.



Ein umfangreiches Update zur Geschäftsentwicklung und zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 erfolgt mit der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses am 28. Februar 2019.



