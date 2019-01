Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2400 Franken belassen. Der Duftstoffe- und Aromenhersteller habe für das Jahresende gemischte Zahlen präsentiert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar sei das Umsatzwachstum stark gewesen, der Fokus am Markt liege allerdings auf dem Margendruck. Die Profitabilität der Schweizer habe negativ überrascht./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2019 / 07:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2019 / 07:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-01-25/15:42

ISIN: CH0010645932