München (ots) - Moderation: Frank Plasberg



Das Thema:



Briten weg, wir noch da: Wie muss Europa dann besser werden?



Gäste: Armin Laschet (CDU, NRW-Ministerpräsident) Daniel Stelter (Volkswirtschaftler und Unternehmensberater) Rolf-Dieter Krause (Journalist, ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel, berichtete 15 Jahre lang für die ARD aus Brüssel) Evelyne Gebhardt (SPD, Vizepräsidentin des Europaparlaments) Lutz Trümper (Oberbürgermeister der Stadt Magdeburg)



Die EU hemmt Aufschwung und Fortschritt - so sehen es die Brexit-Briten. Stimmt das? Ist Europa zu bürokratisch? Wird zu viel Geld umverteilt? Und wer steht dann noch gegen Populisten und Schuldenmacher?



Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite (www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. Die User können über www.hartaberfair.de während der Sendung live mitreden und diskutieren. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Tel. 0800/5678-678, Fax 08005678-679, E-Mail hart-aber-fair@wdr.de.



Redaktion: Markus Zeidler (WDR)



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Dr. Lars Jacob Presse und Information Das Erste Tel.: 089/5900-42898 E-Mail: lars.jacob@DasErste.de