Er ging im Streit, jetzt befeuert Karsten Mühlenfeld die Debatte um den Altflughafen und den BER: Auch der Ex-Chef ist gegen die Schließung von Tegel.

Der frühere Berliner Flughafenchef Karsten Mühlenfeld hat sich dafür ausgesprochen, den Flughafen Tegel parallel zum künftigen Hauptstadt-Airport BER in Betrieb zu lassen. "Die zwei Startbahnen am BER geben die Kapazität niemals her, die in Berlin nötig ist", sagte Mühlenfeld am Freitag im Abgeordnetenhaus. "Man braucht in Berlin auch eine dritte Startbahn und was bietet sich da mehr an, als eine Startbahn in Tegel offen zu halten?"

Beschlossen ist, dass Tegel spätestens ein halbes Jahr nach der für Oktober 2020 geplanten Eröffnung des neuen Flughafens in Schönefeld schließt. Die Probleme auf der Baustelle beschäftigten am Freitag den Aufsichtsrat.

Mühlenfeld wurde vom BER-Untersuchungsausschuss befragt, er war von 2015 bis 2017 Geschäftsführer der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft. Der Ingenieur erhob in der Sitzung auch Vorwürfe gegen den damaligen Aufsichtsratschef, Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD).

Erst vor Kurzem hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr angeregt, eine Offenhaltung Tegels nochmals

