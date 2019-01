Im US-Haushaltsstreit um den Bau der Grenzmauer zu Mexiko sind die Fronten verhärtet. Der Analyst Bernd Weidensteiner erklärt, wie das einzelnen Unternehmen und der ganzen Wirtschaft zunehmend schadet.

Wegen der Blockade eines Teils des US-Bundeshaushalts werden in den USA seit dem 22. Dezember rund 800.000 Angestellte nicht bezahlt. Für die Betroffenen ist das extrem unangenehm. Aber muss man sich deswegen um die US-Konjunktur sorgen?Kurzfristige Shutdowns von zwei oder drei Wochen gab es schon öfter. Die werfen die amerikanische Wirtschaft nicht aus der Bahn. Aber diesmal dauert es länger als je zuvor. Und je länger es weitergeht, desto rapider werden die Kosten für die Wirtschaft steigen.

Wo entstehen die großen volkswirtschaftlichen Kosten?Zum Beispiel arbeitet die Wertpapieraufsicht SEC nicht, so dass es keine Börsengänge geben kann. Auch die Flugsicherung hat große Personalprobleme. Die Schlangen an den Flughäfen werden länger. Das Bundesfinanzamt IRS ist ganz geschlossen, so dass Steuerrückzahlungen nicht möglich sind. Kurzfristig ist all das zu verkraften, aber wenn es noch lange andauert, wird es schmerzhaft.

Welche Privatunternehmen sind unmittelbar betroffen?All diejenigen zum Beispiel, die Service- und Wartungsdienst für die amerikanische Bundesregierung leisten, vor allem fürs Militär oder für die Raumfahrt. Natürlich werden die Zahlungen irgendwann nachgeholt, aber für kleinere Unternehmen kann es schon schmerzlich sein, so lange auf das Geld warten zu müssen. Vermutlich werden sich da ...

