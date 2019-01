Für den Umgang mit dieser großen Dynamik gibt es unzählige Ratschläge: Agilität und Übertragung von Verantwortung sind gefragt und Firmen, die schneller und am besten digital lernen. All dies setzt Veränderungen voraus, die es am besten auch noch zügig umzusetzen gilt.

Aber wie passen die verschiedenen Ansätze zusammen, vor allem hinsichtlich des eigenen Unternehmens? Wie kommen die Menschen mit? Wie lässt es sich vermeiden, dass die gesamte Organisation des Prozesses an den hektischen Veränderung erstickt und damit das aktuelle Geschäft gefährdet? Wie gelingt die Balance zwischen der nötigen Stabilität, Sicherheit und Orientierung und der für den Wandel nötigen Flexibilität und dem Aushalten von Unsicherheit und Ungewissheit?

So kann Veränderung aussehen

Es gibt keinen Königsweg für das Navigieren durch einen Veränderungsprozess, das heißt jedes Unternehmen muss hier seinen eigenen Weg finden. Dennoch gibt es einige Aspekte, die die Verantwortungsträger zu Beginn und während der Reise im Blick haben sollten. Dazu ein Beispiel:

Ein Hersteller von Luxus- und Sportwagen entschied sich vor einigen Jahren, seine Produktpalette auf die obere Mittelklasse, Oberklasse und SUV auszudehnen. Es war beabsichtigt auf das bestehende Image, das Design und die Ausstattung aufzubauen, um der neuen Zielgruppe ein für sie bisher unbekanntes Fahrerlebnis zu vermitteln. Dies war ein wesentlicher Hebel zur Differenzierung von den Marktführern. Neben anderen Maßnahmen, wie veränderten Prozessen beim Einkauf oder der Ausweitung der Kapazität in der Produktion, lag ein Schwerpunkt auf den Händlern und Verkäufern. Hier gab es als Vorgabe eine konkrete Wachstumsstrategie mit entsprechenden Verkaufszahlen.

Durch Interviews mit Händlern, Mystery Shopping und weiteren Untersuchungen sowie durch Wettbewerbsvergleiche bei den Fahrzeugen war herausgearbeitet worden, dass es eine andere als die bisher übliche Art der Kundenansprache geben musste. Eine neue Haltung und ein verändertes Verhalten waren erforderlich, um die bisherige Käuferschaft zu erweitern und die Verkaufsziele zu erreichen. Denn es war klar, dass es sich bei den neuen Käufern um eine Personengruppe handeln würde, die es deutlich aktiver, zielgenauer und individueller von Händlern und Verkäufern zu adressieren galt.

Der gesamte Veränderungsprozess war auf mehrere Jahre ausgelegt, wobei der Schwerpunkt auf den ersten beiden Jahren lag. Dabei kamen folgende Elemente zum Einsatz:

