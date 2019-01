New York - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Freitag wieder den Weg in die Gewinnzone zurückgefunden. Der US-Leitindex stieg um 0,91 Prozent auf 24 775,94 Punkte und bewegte sich damit wieder auf dem Niveau von Mitte Dezember. Am Donnerstag war die jüngste Erholung noch etwas ins Stocken geraten. Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer damit auf ein kleines Plus zu.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...