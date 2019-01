BMW-Gesamtbetriebsratschef Manfred Schoch wirft der deutschen Autoindustrie vor, wegen Zögerlichkeit beim E-Auto Arbeitsplätze zu gefährden. Er fordert einen schnellen Einstieg in die Fertigung von Batteriezellen.

Herr Schoch, Sie waren bei BMW immer ein Verfechter der Elektromobilität. Nun aber ist es ausgerechnet der frühere BMW-Manager Herbert Diess, der als Volkswagen-Chef am radikalsten auf E-Autos setzt. Sind Sie neidisch auf VW? Herbert Diess hat vor Jahren, als er noch bei BMW war, gesagt, dass BMW überhaupt keine Ahnung von Elektromotoren und Batterien habe. Damit hatte er natürlich Recht, denn das war Neuland für uns. Diess war der Meinung, dass BMW deshalb solche Teile einfach von Zulieferern aus China, Korea oder Japan einkaufen solle. Ich hatte dann eine sehr intensive Diskussion mit ihm und habe ihm gesagt: Wenn wir bei diesen wichtigen Teilen keine Kompetenz haben, sondern sie einfach zukaufen, ist für uns alles verloren. Zum Glück hatte ich den damaligen Vorstandschef Norbert Reithofer auf meiner Seite und so konnten wir Diess überzeugen, dass wir selbst in die Technik einsteigen.

BMW hat stark auf das E-Auto gesetzt und mit dem BMW i3 sogar ein E-Auto aus Karbon auf den Markt gebracht. So richtig erfolgreich ist das Auto aber nicht. War es ein Irrweg?Nein, es war die richtige Strategie. Wir haben im vergangenen Jahr mehr als 140.000 Autos mit Elektromotor verkauft und jeden einzelnen haben wir selbst gebaut. Wir haben den Elektromotor immer weiter verbessert und werden bald mit der fünften Generation kommen. Er ist viele kleiner, leichter, günstiger als alles, was es bei Konkurrenten gibt und er kommt völlig ...

