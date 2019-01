Bonn (www.anleihencheck.de) - Bedingt durch den gesunkenen Ölpreis sind die Inflationsraten Deutschlands (Mi., 30.01., 14:00 Uhr) und des Euroraums (Fr., 01.02., 11:00 Uhr) in den letzten Monaten des vergangenen Jahres deutlich gefallen, so die Analysten von Postbank Research.Zwar hätten die Ölnotierungen um die Jahreswende herum einige Kapriolen geschlagen. Letztlich hätten sie Mitte Januar aber fast wieder auf dem Niveau von Mitte Dezember gelegen. Ihr Einfluss auf die aktuelle Entwicklung der Inflation dürfte sich damit in Grenzen gehalten haben. Dennoch würden die Energiepreise auf EWU-Ebene für ein leichtes Nachgeben der Inflationsrate von 1,6 auf 1,5% im Januar sprechen, da die Ölnotierungen im Januar des Vorjahres gestiegen seien, was sich nun als dämpfender Basiseffekt bemerkbar mache. Grundsätzlich gelte dies auch für Deutschland. Da es aber hierzulande augenscheinlich zu einer Steigerungswelle bei Gas- und Strompreisen gekommen sei, würden die Analysten von Postbank Research mit einer unveränderten Inflationsrate von 1,7% rechnen. (25.01.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...