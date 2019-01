ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima fällt auf Dreijahrestief - 'Wirtschaft in Abschwung'

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich zu Jahresbeginn weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Punkte auf 99,1 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Nach dem fünften Rückgang in Folge liegt das Stimmungsbarometer auf dem tiefsten Stand seit Februar 2016. Analysten hatten im Mittel zwar mit einer Verschlechterung gerechnet, aber nur auf 100,7 Punkte.

ROUNDUP: Frostiger Jahresstart - Regierung will Konjunkturprognose senken

MÜNCHEN/BERLIN - Die Sorgen um die deutsche Konjunktur werden größer: Die Bundesregierung will ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr deutlich nach unten schrauben und in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft wächst die Unruhe. Die Regierung rechnet im neuen Jahreswirtschaftsbericht für 2019 nur noch mit einem Plus des Bruttoinlandsprodukts von 1,0 Prozent, wie es am Freitag in Koalitionskreisen hieß. Zuvor hatten das "Handelsblatt" und "Der Spiegel" darüber berichtet. In ihrer Herbstprognose war die Regierung noch von einem Plus von 1,8 Prozent ausgegangen.

ROUNDUP: Langjähriger Trump-Vertrauter festgenommen in Russland-Ermittlungen

WASHINGTON - Unangenehme Neuigkeiten für US-Präsident Donald Trump: Sein langjähriger Vertrauter Roger Stone ist am Freitag in Florida festgenommen worden. Trumps früherem Wahlkampfmitarbeiter wird Behinderung von Ermittlungen vorgeworfen, wie das Büro des Sonderermittlers Robert Mueller am Freitag mitteilte. Stone soll mehrere Falschaussagen gemacht haben. Außerdem soll er versucht haben, einen Zeugen zu beeinflussen.

ROUNDUP 3/Machtkampf in Caracas: Maduro und Guaidó geben sich gesprächsbereit

CARACAS - Angesichts der verfahrenen Lage in Venezuela haben der Staatschef Nicolás Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó Dialogbereitschaft signalisiert. Von ihrem Machtanspruch rückten die Kontrahenten allerdings nicht ab. "Ich bin bereit für einen Dialog, Verhandlungen, ein Abkommen", sagte Maduro am Donnerstag (Ortszeit) im Obersten Gerichtshof. Er betonte jedoch, er sei der legitime Präsident des Landes und wolle bis 2025 regieren.

Belgien: Geschäftsklima trübt sich wie erwartet ein

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Januar wie erwartet eingetrübt. Der Indikator fiel um 0,6 Punkte auf minus 1,5 Punkte, teilte die belgische Notenbank (BNB) am Freitag in Brüssel mit. Volkswirte hatten diesen Rückgang erwartet. Der Indikator ist damit auf den tiefsten Stand seit September 2017 gefallen.

ROUNDUP/Brexit: Britische Königin ruft zu mehr Respekt auf

LONDON/BRÜSSEL - Etwa zwei Monate vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens hat Königin Elizabeth II. zu mehr Respekt aufgerufen. Britische Medien interpretierten das am Freitag als seltenen Eingriff des Staatsoberhauptes in den Brexit-Streit. Normalerweise kommentiert die Queen keine politischen Ereignisse. In ihrer Rede im Sandringham-Frauen-Institut rief die 92-Jährige ausdrücklich dazu auf, unterschiedliche Standpunkte zu achten.

EZB-Umfrage: Experten senken Wachstums- und Inflationserwartungen

FRANKFURT - Nach zahlreichen Forschungsinstituten geben sich auch von der EZB befragte Fachleute pessimistischer für die Konjunktur des Euroraums. Wie eine von der Europäischen Zentralbank (EZB) am Freitag veröffentlichte Umfrage ergab, schätzen die Befragten sowohl die Wachstums- als auch die Inflationsaussichten schwächer ein. Die Wachstumserwartungen für dieses Jahr wurden von 1,8 auf 1,5 Prozent gesenkt, für kommendes Jahr sinkt die Erwartung von 1,6 auf 1,5 Prozent.

