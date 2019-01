Die österreichische Erste Group (ISIN: AT0000652011) plant für das Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 1,40 Euro auszuschütten, nachdem im Vorjahr eine Ausschüttung in Höhe von 1,20 Euro je Aktie erfolgte, wie die Erste Group am Freitagnachmittag mitteilte. Beim derzeitigen Aktienkurs von 31,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende bei 4,52 Prozent. Die Erste Group ...

