Die USA wollen sich dem "illegitimen Maduro-Regime" entgegensetzen. Derzeit werde geprüft, die wichtigste Finanzquelle des Landes anzugreifen: Dem Öl.

Die USA erhöhen im Machtkampf in Venezuela den Druck auf den sozialistischen https://www.handelsblatt.com/politik/international/venezuela-trump-erkennt-guaid-als-interims-praesident-an-militaer-steht-hinter-maduro/23901872.html Nicolas Maduro. Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, kündigte am Donnerstag an, die Ölindustrie Venezuelas und damit die mit Abstand wichtigste Finanzquelle des Landes ins Visier zu nehmen. Oppositionsführer Juan Guaido zeigte sich überzeugt, dass dies "der Anfang vom Ende" Maduros sei.

In Europa forderten mehrere Staaten sofortige Neuwahlen. Andernfalls müsse Guaido als legitimes Staatsoberhaupt für eine Übergangszeit bis zu fairen Wahlen anerkannt werden, forderte die Bundesregierung in Berlin. Das mit Maduro verbündete Russland bot sich als Vermittler an.

Die USA wollten die Öl-Einnahmen von dem "illegitimen Maduro-Regime" an Guaidos Regierung umzuleiten, sagte Bolton. Er räumte ein, dass der Prozess "sehr kompliziert" sei. Derzeit werde noch geprüft, wie dieser funktionieren könne.

In Berlin erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert, Maduro sei auf Grundlage von Wahlen an die Macht gekommen, ...

