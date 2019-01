Je mehr der Markt für vernetzte und autonome Autos Fahrt aufnimmt, gilt es für Autobauer, sich mit einer massiven Verschiebung ihrer herkömmlichen Geschäftsprozesse auseinanderzusetzen. Um weiterhin erfolgreich zu sein, müssen sie in kurzer Zeit innovative Produkte und Lösungen entwickeln, dabei aber auch Faktoren wie steigende Softwarekomplexität, höhere Sicherheitsanforderungen und Kosten adressieren.

Software als Herzstück der Automobilindustrie

Bei den drei wichtigsten Trends, die die Automobilbranche umwälzen - Autonomie, Konnektivität und Elektrifizierung - bildet Software das Herzstück. Automotive-OEM sollten also Software ins Zentrum ihrer Geschäftsmodelle rücken. Damit können sie ihre Produkte erfolgreicher differenzieren und in der Wahrnehmung der Verbraucher einen höheren Mehrwert durch immer bessere Erlebnisse schaffen. Und nicht zuletzt gilt es, über Lösungen nachzudenken, mit denen sich Software-Management über die gesamte Lebensdauer eines Fahrzeuges umsetzen lässt. Das Motto "einbauen und vergessen" gehört der Vergangenheit an.

Dem ACRU-Modell (Abstraktion, Konsolidierung, Wiederverwendung, Aktualisierung) folgend sollten OEM eine Softwarestrategie entwickeln, mit der sie Erlebnisse anbieten können, die die Erwartungen der Verbraucher übertreffen.

Abstraktion

Abstraktion zielt darauf ab, die Abhängigkeit zwischen Software und Hardware zu minimieren. Ein wichtiger Ansatz: Zum einen zieht der Hersteller größtmöglichen Nutzen aus oft teuren Bauteilen, zum anderen lässt sich eine übermäßige Abhängigkeit von einzelnen Hardwarelieferanten umgehen. Ist die Software von Marke oder Modell der Hardware unabhängig, kann ein wettbewerbsfähiges Umfeld entstehen, in dem ein Bauteil von verschiedenen Herstellern angeboten wird. Die Kosten steigen nicht, und die Supply Chain wird stabiler ...

