Information an die Anleihegläubiger DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG (ISIN: DE000A2AA5H5) - Information an die Anleihegläubiger 25.01.2019 / 18:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. One Square Advisory Services GmbH: Singulus Technologies AG (ISIN: DE000A2AA5H5) - Information an die Anleihegläubiger München, 25. Januar 2019 - Die Singulus Technologies AG hat heute folgende Corporate News veröffentlicht: "Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) gibt bekannt, dass gemäß § 8 der Anleihebedingungen der Schuldverschreibungen (ISIN DE000A2AA5H5/ WKN A2AA5H), gegebenenfalls eine Finanzverbindlichkeit in Höhe von bis zu EUR 4.000.000,00 in Form eines Darlehens aufgenommen werden soll. Gemäß § 8 (a) (iv) der Anleihebedingungen ist das Unternehmen verpflichtet, die Absicht der Aufnahme einer solchen Finanzverbindlichkeit mindestens zehn (10) Werktage vorher öffentlich per DGAP-Meldung bekannt zu machen."