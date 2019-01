Zusammenschluss von EG aus Dänemark mit Eclipse, einem Unternehmen von DXC Technology

DXC Technology (NYSE:DXC), der weltweit führende unabhängige End-to-End-IT-Dienstleister, gab heute seine Absicht bekannt, das Servicegeschäft von EG A/S zu übernehmen, einem der führenden Integratoren von Microsoft Dynamics 365 der nordischen Region. Durch die Kombination von EG mit dem bestehenden Eclipse-Geschäft von DXC wird DXC seine Position als führender weltweiter Systemintegrator von Microsoft Dynamics weiter ausbauen.

Die Übernahme des Servicebereichs von EG umfasst die Bereiche Microsoft Dynamics, Infor M3 und SAP-Praxen, die in die DXC Eclipse und die SAP-Praxis von DXC integriert werden. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal des Geschäftsjahres von DXC per 31. März 2019 abgeschlossen.

"Durch die Kombination von EG mit DXC Eclipse baut DXC seine Führungsrolle als Systemintegrator von Microsoft Dynamics 365 aus, sodass wir unsere Fähigkeit erheblich verbessern, Kundenbedürfnisse in der nordischen Region und weltweit zu erfüllen", sagte Mike Lawrie, Chairman, President und Chief Executive Officer von DXC. "Zudem ist dies eine bedeutende Investition für DXC in Nordeuropa, das als eine der digital leistungsfähigsten Regionen der Welt anerkannt ist."

Über EG

Das Servicegeschäft von EG mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark, wurde 1977 gegründet und zählt mit hochqualifizierten Beratern, die über fundierte Branchenkenntnisse verfügen, inzwischen zu den stärksten Microsoft-Dynamics-Partnern. Die Einheit beschäftigt rund 570 Mitarbeiter in der gesamten nordischen Region, einschließlich Dänemark, Norwegen, Schweden und Polen.

"Mit DXC Technology haben wir einen strategischen Partner mit erheblichen weltweiten Kompetenzen gefunden, von dem die Kunden von EG im Zuge ihrer digitalen Transformationsprozesse profitieren werden", sagte Mikkel Bardram, CEO, EG A/S. "Darüber hinaus werden die Mitarbeiter von EG die Chance bekommen, zum Wachstum der Microsoft-Dynamics-Praxis von DXC beizutragen."

EG bietet den insgesamt rund 4.000 mittelständischen und großen Unternehmenskunden Implementierungs- und Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt auf ERP- und CRM-Lösungen, insbesondere in der Handels-, Prozess-, Fertigungs- und Baubranche.

Übernahme von EG Service stärkt die nordische Präsenz und Microsoft-Fähigkeiten von DXC

"Die Übernahme des Servicebereichs von EG wird die Microsoft- und SAP-Praxen von DXC in der nordischen Region deutlich stärken", sagte Joergen Jakobsen, Vice President, Northern Europe, DXC Technology. "DXC gewinnt eine starke, qualifizierte Belegschaft und einen soliden Kundenstamm sodass DXC seine Position als führender IT-Dienstleister in den nordischen Ländern weiter ausbauen kann."

"Mit der Übernahme von EG Services können wir die digitalen Transformationsanforderungen in der nordischen Region noch besser erfüllen und einen erheblichen Mehrwert für das weltweite Geschäft von DXC Eclipse schaffen", sagte Paul Timmins, globaler Leiter der Eclipse Microsoft Practice von DXC. "Sie ermöglicht es DXC, an das auf die Cloud fokussierte Geschäft mit Software, Services, Systemintegration und Cloud-Angeboten anzuknüpfen."

"Diese Übernahme von DXC ist ein weiterer Schritt, um Kunden mit dem Wunsch nach einem umfassenden Lösungsspektrum und breiter Expertise weiterhin Wertschöpfung und Innovation zu bieten. Mit dieser gezielten Übernahme im Bereich Microsoft Dynamics gewinnt DXC einen weiteren Wert- und Kompetenzbereich hinzu und stärkt seine Position als führender globaler Systemintegrator in Westeuropa", sagte Nuno Duarte, Vice President Sales, Marketing and Operations von Microsoft in Westeuropa.

Über DXC Eclipse

DXC Eclipse ist ein weltweit führender Microsoft Gold Partner, der Lösungen rund um Microsoft Dynamics 365, ERP, CRM, Geschäftsprozesse, Analytik und Collaboration vor Ort und in der Cloud anbietet. Mit einem weltweiten geschlossenen Team von Microsoft-Beratern hat DXC Eclipse mehr als 1.700 Kunden dabei unterstützt, Projekte zur digitalen Transformation mit dem gesamten Technologie- und Anwendungsspektrum von Microsoft erfolgreich zu realisieren. DXC Eclipse operiert in einem geografisch großen Gebiet im pazifischen Raum (Australien, Neuseeland und Fidschi) sowie in Nordamerika (USA und Kanada).

Über DXC Technology

Als weltweit führender unabhängiger End-to-End IT-Dienstleister führt DXC Technology (NYSE: DXC) die digitale Transformation für seine Kunden durch, indem er die klassische IT modernisiert und integriert sowie digitale Lösungen passgenau einsetzt, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die technologische Unabhängigkeit des Unternehmens, seine globalen Talente und das umfangreiche Partnernetzwerk ermöglichen es 6.000 privaten und öffentlichen Kunden in 70 Ländern, von Veränderungen zu profitieren. DXC ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Corporate Responsibility. Weitere Informationen finden Sie unter dxc.technology und erfahren Sie mehr über THRIVE, die digitale Destination von DXC für Changemaker und Innovatoren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190125005381/de/

Contacts:

DXC Technology:

Peter Hecht,Marketing Communications, Nordeuropa, +45 2923 5139, phecht@dxc.com

Richard Adamonis, Corporate Media Relations, +1.862.228.3481, radamonis@dxc.com

Jonathan Ford, Investor Relations, +1.703.245.9700, jonathan.ford@dxc.com



EG:

Mikkel Kruse, VP, Marketing Communications, +45 2949 9850, mikkel.kruse@eg.dk