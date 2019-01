Hoffnungen auf einen doch noch geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU haben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Freitag belastet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,18 Prozent auf 165,14 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,19 Prozent.

Die freundliche Entwicklung an den Aktienmärkten habe die Anleihen belastet, sagten Händler. Zudem ist die Hoffnung auf einen geordneten Brexit gestiegen. Die britische Zeitung "The Sun" berichtete, die nordirische Partei DUP könne zu Kompromissen bei einem Brexit-Deal bereit sein. Die Kurse britischer Staatsanleihen gaben nach.

Das enttäuschend ausgefallene Ifo-Geschäftsklima belastete die Anleihen nur vorübergehend. Der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft war den fünften Monat in Folge gesunken und auf den tiefsten Stand seit Februar 2016 gefallen. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem Abschwung", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. In den USA wurden wegen des "Shutdowns" keine Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/he

ISIN DE0009652644

AXC0260 2019-01-25/18:31