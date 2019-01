Der NZD/USD gewann in der New Yorker Sitzung an Fahrt und übersprang die Marke von 0,68 Dollar. In der Spitze stieg das Paar mit 0,6846 Dollar auf den höchsten Stand seit 10 Tagen. Zuletzt handelte der Kiwi-Dollar auf 0,6840 Dollar und damit 1,11 Prozent im Plus. Der Anstieg der großen Aktienindizes in den USA ermöglichte risikoreichere Währungen wie ...

