Seit der Legalisierung von Marihuana erkennen besonders Prominente das Potenzial des Marktes. Neben Joe Montana steigt auch eine Ex-Yahoo-Chefin ein.

Das boomende Geschäft mit legalem Marihuana erhält in den USA weitere prominente Unterstützung. In Kalifornien beteiligten sich nun die American-Football-Legende Joe Montana und die Ex-Yahoo-Chefin Carol Bartz an einer 75 Millionen Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...