An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial am Freitag wieder den Weg in die Gewinnzone zurückgefunden. Der US-Leitindex stieg um 0,85 Prozent auf 24 762,21 Punkte und bewegte sich damit wieder auf dem Niveau von Mitte Dezember. Am Donnerstag war die jüngste Erholung noch etwas ins Stocken geraten. Auf Wochensicht steuert das Börsenbarometer damit auf ein kleines Plus zu.

Der marktbreite S&P 500 zog am Freitag um 0,98 Prozent auf 2668,21 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,38 Prozent auf 6795,12 Zähler.

Die Experten der Bank JPMorgan rückten Aktienrückkäufe als kurs- und marktstützend in den Fokus. In dem von Unsicherheiten geprägten Klima seien Aktienrückkäufe zunehmend wichtiger geworden und auch im vierten Quartal 2018 sehr stark gewesen. Dieser robuste Trend dürfte sich ihrer Ansicht nach auch 2019 fortsetzen.

Marktexperte Dean Popplewell vom Währungsbroker Oanda hingegen äußerte sich etwas skeptischer: "Die Richtung der Aktienkurse hängt nach wie vor davon ab, wie Investoren die Quartalsberichte der Unternehmen bewerten und wie besorgt sie um die Weltwirtschaft sind."

Das Weiße Haus kündigte indes ein Statement von US-Präsident Donald Trump zu dem seit mehr als einem Monat andauernden "Shutdown" an. Dies nährte Hoffnungen auf einen Durchbruch in dem Haushaltsstreit, der seit kurz vor Weihnachten Teile der US-Regierung stilllegt.

Im Fokus standen zunächst jedoch die Aktien des Chipgiganten Intel , die um mehr als 5 Prozent absackten und damit das klare Schlusslicht im Dow waren. Mehrere Analysten senkten nach den schwachen Quartalszahlen am Vorabend ihre Kursziele. Zudem habe die Umsatzerwartung für das erste Quartal wegen der Schwäche im Geschäft mit Datenzentren und einer weiterhin erwarteten schwachen Nachfrage nach iPhones unter der Marktprognose gelegen, schrieb der Experte Harlan Sur von der Bank JPMorgan. Sur verwies aber darauf, dass das Intel-Management üblicherweise bei seinen Ausblicken tief stapele.

Die Aktien des iPhone-Herstellers Apple zählten mit einem Plus von rund 3 Prozent zu den Favoriten im US-Leitindex. Ähnlich deutlich nach oben ging es für die Anteilscheine des Chemieriesen DowDuPont .

Unter den besten Werten im S&P 500 zogen die Titel von Western Digital um gut 5 Prozent an. Der Speicherhersteller hatte zwar bei Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal enttäuscht. Analysten sehen aber nun Anzeichen einer Nachfrageerholung.

Der Kaffeehauskette Starbucks war es im ersten Geschäftsquartal 2018/19 bereits gelungen, mit neuen Angeboten mehr Kunden in ihre Cafés zu locken. Zudem wurde deutlich mehr verkauft als im Vorjahreszeitraum. Damit stiegen die Papiere um 3 Prozent.

Beim Seifen- und Zahnpasta-Hersteller Colgate-Palmolive reagierten Anleger enttäuscht auf Aussagen über einen erwarteten Ergebnisrückgang im neuen Jahr. Die Anteile fielen um mehr als 1 Prozent. Schwache Geschäftszahlen drückten ferner die Papiere des Pharmakonzerns Abbvie um gut 6 Prozent ins Minus./la/he

