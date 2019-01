In den letzten Monaten ist der Kurs immer weiter gefallen und hat nach einer kurzen Aufwärtsbewegung im September einen weiteren Rückschlag erlitten. Aktuell notiert der Kurs in der unteren Hälfte des Bollinger Bands bei 15,05 Euro. Die gleitenden Durchschnitte verlaufen alle über dem Kurs, wobei der GD (38) nur knapp darüber liegt, gefolgt von dem GD (100) und der 200 Tagelinie. Die gleitenden Durchschnitte haben in den letzten Monaten keine Signale gebildet.

Charttechnische Analyse: Wie verhält ... (Maximilian Weber)

