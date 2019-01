Düsseldorf (ots) - Der Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands fordert eine entschlossene Reaktion auf populistische Provokationen. "Empörung allein ist nicht produktiv - das macht nur den Gegner fett", sagte die Verbandsvorsitzende Eva Schlotheuber der Düsseldorfer Rheinischen Post (Samstag). "Es gibt, heute wie früher, Kreise, die in ihrem eigenen Geschichtsverständnis nicht gestört werden möchten", sagte Schlotheuber, die in Düsseldorf Mittelalterliche Geschichte lehrt, zu Äußerungen wie der von AfD-Chef Alexander Gauland, der Nationalsozialismus sei nur "ein Vogelschiss in über tausend Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte" gewesen. Schlotheuber sagte: "Die Gegenstrategie muss sein, diese Aussagen im öffentlichen Raum zu diskutieren und entschieden zu widerlegen. Viel Unheil kann dieser verformende Blick auf unsere Geschichte anrichten, wenn dieser Diskurs im Untergrund bleibt." Die Verbandsvorsitzende hält nach eigener Aussage auch nichts davon, Äußerungen wie die Gaulands zu ignorieren: "Wir setzen uns im Moment eher zu wenig als zu viel mit solchen Stimmen auseinander. Diese Debatte brauchen wir aber unbedingt."



