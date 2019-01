Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 25.1. -6,90%, Volumen 300% normaler Tage , MDO: McDonalds am 25.1. -1,80%, Volumen 144% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 25.1. -0,67%, Volumen 87% normaler Tage , CREE: Cree am 25.1. 3,81%, Volumen 158% normaler Tage , TWR: Twitter am 25.1. 4,08%, Volumen 130% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 25.1. 5,18%, Volumen 113% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Advanced Micro Devices ... AMD 21.930 5.18% Twitter TWR 32.900 4.08% Cree CREE 50.420 3.81% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...