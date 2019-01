Wochenrückblick KW4: Wenn aus negativen Nachrichten Optimismus erwächst

Der DAX konnte in der vergangenen Woche einmal mehr zeigen, dass das vergangene Jahr 2018 definitiv Geschichte ist und nun Erholung angesagt ist. Nachdem vergangene Woche endlich wieder die Marke von 11.000 Punkten überschritten werden konnte, hielt diese Marke die gesamte Woche über. Am Ende setzte sich der Leitindex sogar deutlich von der runden Marke ab.

Nachdem sich die deutsche Wirtschaft laut ifo-Institut in einem Abschwung befindet, dürfte klar sein, dass die EZB an ihrer Zinspolitik festhalten muss. Entsprechende Aussagen von EZB-Chef Draghi am Donnerstag erfuhren zum Wochenschluss durch den ifo-Index neue Aktualität. Anders gesagt: Ohne Zinswende haben die Aktienmärkte ein Grund zu feiern. Zumal auch der Brexit vermehrt im Fokus der EU-Staaten ist und auf den letzten Drücker versucht wird, diesen zu vermeinden.

Deutschland

Die Aussicht auf eine weltweite Konjunkturabkühlung tut der Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) gar nicht gut. Schließlich würde sich eine schwächere wirtschaftliche Entwicklung auf das Flugaufkommen auswirken. Mehr dazu hier.

