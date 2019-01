Was passiert ist Die Aktie von Netflix (WKN:552484) stieg 2018 um 39,4 %, laut S&P Global Market Intelligence. Es war ein turbulentes Jahr, in dem die Aktie des Streaming-Video-Veteranen das Jahr bei 216 US-Dollar begann, bis auf 423 US-Dollar im Frühsommer stieg und dann bis Mitte Dezember auf 240 US-Dollar zurückging. Was nun? Das Unternehmen hielt seine Prognosen das ganze Jahr über weitgehend ein, mit Ausnahme einiger enttäuschender Ergebnisse bei der Kundengewinnung im zweiten Quartal. Dieser ...

