Die Debatte um Feinstaub-Grenzwerte zeigt: Die Forschung im Zeitalter der Postmoderne basiert nicht mehr auf Fakten, sondern schafft soziale Tatsachen. Nicht Wahrheit ist ihre Leitwährung. Sondern Geld - und Geltung.

Man sagt, das erste Opfer des Krieges sei die Wahrheit. Damit ist gemeint, dass Lüge, Propaganda und (Selbst-)Betrug einer militärischen Auseinandersetzung vorangehen - dass die Vernunft gewissermaßen ausgeschaltet sein muss, sonst würden Mütter und Väter ihre Söhne und Töchter nicht in den sicheren Tod schicken. 1914 zum Beispiel hielten tausende Soldaten euphorisch, ja: quasireligiös ergriffen, mit Nietzsches Zarathustra im Gepäck, Einzug in die Massengräber von Verdun und an der Somme.

Der Bildhauer Ernst Barlach etwa, weit weg von der Front, feierte den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als "großes Glücksgefühl"; er liebte es, "außer sich zu sein, erlöst von sich" und genoss das Augusterlebnis als "Zustand von Erweiterung", allenfalls "einem großen Liebesabenteuer" vergleichbar.

Heute, nach fast 75 Jahren Jahren der Demokratie und des Friedens, hat sich auch die Sehnsucht nach Transzendenz und Erweckung glücklicherweise zivilisiert und universalisiert: Die Deutschen ziehen längst nicht mehr gebietshungrig aus, um sich rassenheldisch-nationalstolz gegen den Erzfeind, den Kaufmannsgeist und die kalte Herrschaft der Technologie in Stellung zu bringen. Sondern sie leisten sich heute eine Wissenschaft, die im Namen der Bevölkerung (und der Menschheit insgesamt) lauter kleine Gesinnungskriege anzettelt, um der Vernunftherrschaft den Garaus zu machen. Auf der Strecke bleibt dabei nicht mehr die Menschlichkeit. Wohl aber die Wertneutralität der Forschung. Und das Erbe der Aufklärung natürlich: ein überprüfbares, geteiltes Verständnis dessen, was wir für wahr, richtig und gut halten.

Jüngstes Beispiel: die Debatte um Feinstaub- und Stickoxid-Grenzwerte. Der ehemalige Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumatologie (DGP), Dieter Köhler, hat einmal mehr den Sinn der geltenden Grenzwerte angezweifelt - und eine Art Aufruf verfasst, dem sich mehr als 100 Lungenärzte angeschlossen haben. Die Unterzeichner kritisieren, dass die geltenden Annahmen zur Gesundheitsgefährdung jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehren - dass der Grenzwert 40 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft als Auslöser für Fahrverbote medizinisch nicht gerechtfertigt sei.

Das hätte man so stehen lassen können. Zumal die DGP eine "kritische Überprüfung" ihrer eigenen Einschätzung in Aussicht stellte, der zufolge jenseits des Grenzwertes Gesundheitsgefahren vorliegen. Doch dann schwang sich einmal mehr ein Grünen-Politiker zum Richter des wissenschaftlichen Streitfalls auf: Wirtschaftsfachmann Dieter Janecek. Er twitterte: "Was Union und FDP ...

