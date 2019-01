New York - An der Wall Street sind die Anleger mit einer positiven Grundstimmung ins Wochenende gegangen. Gefragt waren am Freitag insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte, obwohl der Chipriese Intel mit seinen Geschäftszahlen enttäuscht hatte. Die Investoren hofften Börsianern zufolge, dass die Berichtssaison der Unternehmen alles in allem weiterhin positiv verläuft. Zudem verbreiteten jüngste Massnahmen der chinesischen Notenbank zur Stützung des heimischen Finanzsektors die Zuversicht, dass die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt nicht allzu sehr schwächeln wird.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,75 Prozent auf 24'737,20 Punkte. Am Donnerstag und vor allem an Dienstag war die jüngste Erholung noch ins Stocken geraten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 0,12 Prozent. Der marktbreite S&P 500 zog am Freitag um 0,85 Prozent auf 2664,76 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,27 Prozent auf 6787,37 Zähler.

Die Experten der Bank JPMorgan rückten auch Aktienrückkäufe als kurs- und marktstützend in den Fokus. In dem von Unsicherheiten geprägten Klima seien Aktienrückkäufe zunehmend wichtiger geworden und auch im vierten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...