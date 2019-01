Hinter USD/JPY liegen ereignisreiche Handelstage und -wochen. Gerade zu Jahresanfang ging es bei USD/JPY hoch her. Die Volatilität bei USD/JPY war in den ersten Handelstagen des Jahres stark ausgeprägt. Mittlerweile hat sich die Lage "normalisiert" ... Bereits zum Zeitpunkt der Kommentierung vom 27.12.2018 hieß es in Bezug auf die fragile Lage des US-Dollars u.a. "[…] Dass der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...