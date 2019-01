von Edelfried Schneider, Gastautor für €uro am SonntagAusgehend von den jüngsten Bilanzskandalen in Großbritannien, aber auch vor dem Hintergrund des EU-Fitnesschecks mehren sich in der Wirtschaftspresse und im Berufsstand die Hinweise, dass eine neue Regulierungsrunde für die Abschlussprüfung bevorstehen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...