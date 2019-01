Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Partei als "Prüffall" eingestuft. Doch das will die AfD nicht einfach so hinnehmen - und will vor Gericht ziehen.

Die AfD will mit einem gerichtlichen Eilantrag gegen die Einstufung der Partei als "Prüffall" durch das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) vorgehen. Das habe der AfD-Bundesvorstand beschlossen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...