Hält Netflix dem Druck stand?

Immer Mal wieder muss Netflix (WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061) die Preise erhöhen. Schließlich kostet die Produktion eigener Serien und Filme jede Menge Geld. Auch das Marketing verschlingt Unsummen.

Nicht umsonst stellt das Management für einige weitere Jahre einen negativen Free Cashflow in Aussicht. Eine Preissteigerung von bis zu 18 Prozent in den USA, Mexiko und Brasilien soll die Gewinnsituation verbessern. Auch in Deutschland und in anderen Märkten dürfte es nicht lange dauern, bis ähnliche Preiserhöhungen kommen.

