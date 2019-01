Mit deutschen Banken geht es bergab. Berenberg aber wächst rasant. Nun gibt es zunehmend Zweifel an der Strategie des Hamburger Traditionshauses - und an dessen Chef Hans-Walter Peters, der auch den Bankenverband führt.

Der Auftritt ist ganz nach dem Geschmack von Hans-Walter Peters. 400 Gäste hat der Gesellschafter von Berenberg in den Hamburger Michel geladen, um den von seiner Bank gestifteten Preis für unternehmerische Verantwortung feierlich zu verleihen. Peters hält eine Lobrede auf Ritter Sport, doch wenn er den vorbildlichen Einsatz des Schoko-Unternehmens für Gemeinwohl, Mitarbeiter und Regionen preist, könnte er ebenso sein eigenes Institut meinen. "Nur wer verantwortungsvoll mit dem ihm entgegengebrachten Vertrauen umgeht, kann langfristig erfolgreich sein", sagt Peters. Es fehlt nur das Amen.

Die salbungsvollen Worte aus dem vergangenen Herbst passen perfekt zum geschichtsbewusst-konservativen Außenauftritt der 1590 gegründeten und damit ältesten Bank Deutschlands. Dabei hat diese die hanseatische Zurückhaltung im Geschäft längst sausen lassen. Peters und sein für das Investmentbanking zuständiger Kompagnon Hendrik Riehmer haben das traditionell auf Betreuung reicher Kunden spezialisierte Bankhaus umgebaut und zu einem der größten deutschen Akteure im Kapitalmarktgeschäft gemacht. Mittlerweile verfolgt man am noblen Hamburger Jungfernstieg gar globale Ambitionen. Vor allem in den USA soll das Geschäft deutlich zulegen.

Seit einigen Monaten aber mehren sich die Hinweise darauf, dass das norddeutsche Gewinnwunder an Grenzen stößt. Im Herbst kündigte Berenberg den Abbau von rund 100 Stellen im Aktien- und Rentenhandel sowie in der Informationstechnik an. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des womöglich illegalen Aufbaus von Beteiligungen an Unternehmen. Banker, die den Erfolg schon lange kritisch beäugen, raunen gar, dass Peters und Riehmer eine Krise im eigenen Haus bevorstehen dürfte.

Mittlerweile schaut auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin aufmerksam nach Hamburg. Bei den Beamten in Bonn soll Berenberg zwar nicht als akuter Krisenfall gelten. Die Aufseher haben dem Institut jedoch empfohlen, seine bisher zweiköpfige Führung personell aufzustocken, der gestiegenen Komplexität wegen, wie es heißt. Rechtlich bindend ist der Rat nicht, aus dem Umfeld des Instituts verlautet, dass die Chefetage in nächster Zeit nicht erweitert werden soll. Dass sich eine Bank dem Ansinnen ihrer Aufseher dauerhaft widersetzt, wäre aber zumindest ungewöhnlich.

Für Peters wären Probleme daheim eine neue Erfahrung. Denn bisher kennt er Krisen bloß als Beobachter. Seit 2016 steht er dem Bundesverband deutscher Banken als Präsident vor. Während aber andere Traditionshäuser teils existenzielle Ertragskrisen durchleben, hat Berenberg einen Spitzengewinn nach dem anderen vermeldet. Von der zuletzt erzielten Eigenkapitalrendite von über 40 Prozent hätte selbst Ex-Deutsche-Bank-Chef ...

